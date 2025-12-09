Olbernhau - Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat im Erzgebirge einen vermissten Pflegeheimbewohner ausfindig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagnachmittag aus dem Heim in Olbernhau verschwunden. Am Abend habe dann der Hubschrauber das Gebiet überflogen. Dabei erspähten die Beamten tatsächlich den Gesuchten auf einem Feld wenige Hundert Meter von dem Pflegeheim entfernt. Der Mann war gestürzt. Er wurde von einem Rettungswagen zurückgefahren.