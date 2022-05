Von Köln bis Hamburg: Vermisste Hündin Leya soll hunderte Kilometer gelaufen sein

Eine vermisste Hündin aus Köln soll in den vergangenen Monaten eine wahre Mammutstrecke zurückgelegt haben. Erst am Montag nahm ihre Odyssee in Hamburg ein glückliches Ende.

Hündin Leya in einer Transportbox.

Hamburg/Köln/dpa - Ein bei Köln ausgebüxter Hund soll Hunderte Kilometer allein unterwegs gewesen sein, bis er in Hamburg schließlich eingefangen wurde.

Die Polizei sei am Montagmorgen von einer Anwohnerin in Hamburg-Hausbruch alarmiert worden, die über die Sozialen Medien von der verschwundenen Hündin erfahren hatte, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Vermisste Hündin Leya soll von Köln nach Hamburg gelaufen sein

Die Beamten fingen den Hund ein, der „wohlgenährt und fit“ wirkte, und übergaben ihn der Tierrettung Neu Wulmstorf. Diese habe sich darum gekümmert, den Hund wieder seinem Besitzer zurückzugeben.

Über die Hunde-Odyssee hatte zuvor die „Bild“ berichtet. Deren Informationen zufolge war die Hündin Leya am 15. Februar in Neunkirchen-Seelscheid bei Köln von zu Hause weggelaufen. Zwischendurch sei sie in Olpe und Mitte April dann im Harz bei Goslar gesichtet worden.