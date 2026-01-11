Eine Klinikpatientin verschwindet bei klirrender Kälte. Unter anderem wird mit Hubschrauber und Hunden nach ihr gesucht. Wie ein Jäger die Suche entscheidend voranbrachte.

Nach einer großen Suchaktion ist in einem Wald bei Mühlhausen eine vermisste Klinikpatientin bei eisigen Temperaturen gefunden worden. (Symbolbild)

Mühlhausen - Ein Suchaktion bei Eiseskälte nach einer vermissten Klinikpatientin aus Mühlhausen hatte Erfolg: Die 48-Jährige sei am Morgen stark unterkühlt in einem Waldstück gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Frau war am Samstag als vermisst gemeldet worden, Polizei und andere Helfer suchten nach ihr unter anderem mit Hubschrauber und Hunden. Schließlich sei sie dank eines Jagdpächters entdeckt worden: Dieser fuhr mit der Polizei in einem Geländefahrzeug die verschneiten Wege durch den Stadtwald ab, sodass die Frau dann gefunden wurde.