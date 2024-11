Am Mittwoch wurde eine 15 Jahre alte Jugendliche in Berlin-Steglitz als vermisst gemeldet. Nun ist sie wieder zurück.

Berlin - Die vermisste autistische Jugendliche Sahar B. aus Berlin-Steglitz ist zu ihrer Familie zurückgekehrt - die Umstände des Verschwindens sind aber noch nicht geklärt. Die Polizei hatte am Freitag um Hilfe bei der Suche nach dem seit Mittwoch vermissten Mädchen gebeten und ein Foto veröffentlicht. Die Jugendliche, die sich wegen des Autismus wie ein kleines Kind verhalte und kaum Deutsch spreche, sei am Sonntag bei ihrer Familie angetroffen worden, so die Polizei. Zu den „Umständen des Vermisstseins“ werde aber weiter ermittelt, hieß es.