Nach einem Chat verabredet sich ein Mann mit einer Frau – doch am Treffpunkt wartet ihr Lebensgefährte mit mehreren Begleitern. Die Begegnung eskaliert.

Rathenow - Ein junger Mann ist am Sonntagabend in Rathenow (Landkreis Havelland) bei einem vermeintlichen Date offenbar in eine Falle gelockt und anschließend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuvor über den Chat einer sozialen Plattform Kontakt zu einer Frau aufgenommen. Beide vereinbarten ein Treffen.

Statt der Frau erschienen laut Polizei jedoch ihr Lebensgefährte und fünf weitere, dem Opfer unbekannte Personen. Ein Streit eskalierte. Der Lebensgefährte der Frau habe den jungen Mann mehrfach mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen, sodass dieser zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die Angreifer flüchteten anschließend vom Tatort und konnten in der näheren Umgebung zunächst nicht aufgespürt werden. Der Verletzte wurde ambulant versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.