Vermehrt Plastikteile in Mägen von Störchen festgestellt

Magdeburg - Bei verendeten Weißstörchen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr vermehrt Gummiringe oder Plastikteile in den Mägen der Tiere gefunden worden. Vor allem im Saalekreis sei dies aufgefallen, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Bei zwölf verendeten Tieren seien bei fünf Störchen Gummiringe oder Plastikteile gefunden worden. Diese seien ursächlich für den Tod der Tiere gewesen.

Umweltminister Armin Willingmann (SPD) kündigte an, das Thema auch bei der nächsten Konferenz der Umweltminister in Rheinland-Pfalz Anfang Juni zum Thema zu machen. „Plastik und Gummi gehören nicht auf die Felder“, betonte Willingmann. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Nabu von zwei toten Störchen mit Plastikmüll im Magen berichtet.