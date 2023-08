Osterburg/Gardelegen - Im Norden Sachsen-Anhalts sind in den kommenden vier Wochen vermehrt Militärfahrzeuge unterwegs. Im öffentlichen Raum sei seit Montag bis zum 23. September im Rahmen der Übung „Furious Hunter 2023“ mit Manöverbewegungen niederländischer und deutscher Streitkräfte zu rechnen, teilte das Landeskommando Sachsen-Anhalt am Montag mit. Schwerpunkt sei der Truppenübungsplatz Altmark. Die Übung, an der mehrere Hundert Rad- und Kettenfahrzeuge teilnehmen, starte in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Richtung Sachsen-Anhalt.

Betroffen sei über den gesamten Zeitraum der Raum Osterburg, Stendal, Tangerhütte, Gardelegen, Calbe (Milde) sowie der Truppenübungsplatz Altmark. „Wir bitten, aufmerksam zu sein, Abstand zu halten und aus Sicherheitsgründen nicht in Lücken der Konvois zu fahren“, so das Landeskommando Sachsen-Anhalt.