Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Bremervörde - Ein Mann aus Bremervörde ist mit einer vorgetäuschten Liebesbeziehung um 60.000 Euro betrogen worden. Der ältere Herr habe das Geld in mehreren Überweisungen an unterschiedliche Adressen gezahlt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Bankmitarbeiterin wurde demnach aufmerksam und informierte die Polizei, sodass der Schwindel aufflog.

Zuvor hatte eine fremde Frau den Mann über einen Messenger mit Nachrichten kontaktiert, wie es hieß. Geschickt sei es ihr gelungen, dem Senioren eine Liebesbeziehung vorzutäuschen. Dann habe sie vorgegeben, dass für ein Millionen-Erbe vorab Gebühren fällig seien. Darum habe die Frau den verliebten Mann gebeten.