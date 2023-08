Gera - Wegen eines verletzten Kleinkindes auf einem Parkplatz in Gera ermittelt die Polizei in Gera. Das vierjährige Mädchen sei am Montag schwer verletzt auf dem Parkplatz eines Baumarktes aufgefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte die Vierjährige in ein Krankenhaus. Laut Polizei hatte sie Verletzungen im Kopfbereich, die allerdings nicht lebensbedrohlich sind. Sich auf dem Parkplatz aufhaltende Personen hatten die Polizei über das verletzte Kind informiert. Es sei in Begleitung seiner zwölf Jahre alten Schwester gewesen, hieß es. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unklar. Zur Klärung der Umstände sucht die Polizei Zeugen.