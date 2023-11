Berlin - Ein 28-Jähriger soll Kraftstoff von einer Tankstelle in Berlin-Lankwitz gestohlen haben. Ein Mann, der in der Nachbarschaft arbeitete, beobachtete die mutmaßliche Tat am Dienstagnachmittag, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach floh der Verdächtige von der Tankstelle, zwei Zeugen verfolgten ihn. Bei seiner Fluchtfahrt soll der 28-Jährige einem der Männer über den Fuß gefahren sein und ihm später ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er zwei Unfälle verursacht haben. Schließlich sei der 28-Jährige von den beiden Zeugen gestoppt worden. Bei den Unfällen ist nach Polizeiangaben niemand verletzt worden. Die drei Begleiter des mutmaßlichen Kraftstoffdiebs konnten fliehen.