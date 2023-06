Berlin - Ein Mann ist in Berlin mit einer Stichverletzung am Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Passantin und ihre Begleiter beobachteten in der Nacht zu Donnerstag im Bezirk Neukölln, wie der Mann zunächst schrie und torkelte und sich dann auf den Boden legte, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht. Wie die Verletzung zustande kam, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es. Das Alter des Mannes war zunächst nicht bekannt. Die Passanten hatten ihn in der Werbellinstraße beobachtet.