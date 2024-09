In der Nacht finden Zeugen in Oranienburg einen verletzten Mann. Ein Rettungswagen soll ihn ins Krankenhaus bringen. Doch auf dem Weg startet der Mann plötzlich einen Angriff.

Oranienburg - Ein verletzter Mann hat die Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes auf dem Weg ins Krankenhaus mit einer Schere bedroht. Zeugen waren in der Nacht in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) auf den am Kopf verletzten 30-Jährigen aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann verhielt sich den Angaben nach unkooperativ gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten. Wodurch er seine Verletzung erlitt, war zunächst unklar.

Ein Rettungswagen war demnach dabei, ihn ins Krankenhaus zu bringen, als der Mann eine Schere ergriff und eine Rettungskraft damit bedrohte. Der Fahrer machte daraufhin eine Gefahrenbremsung und die bedrohte Frau floh aus dem Fahrzeug. „Polizeibeamte, die hinter dem Rettungswagen gefahren waren, konnten den 30-Jährigen überwältigen und fixieren“, hieß es.

Dabei setzten sie den Angaben zufolge einen Taser ein, also ein Distanz-Elektroimpulsgerät, weil der Mann heftigen Widerstand leistete. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.