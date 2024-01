Erfurt - Beim Silvesterfeuerwerk sind in Thüringen mehrere Menschen verletzt worden, vielerorts gab es kleinere Brände. In Greiz schossen Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht Raketen und Böller auf eine Menschengruppe. Dabei wurden vier Menschen verletzt, darunter ein elf Jahre altes Kind, wie die Polizei am Montag berichtete.

Der 18-Jährige habe die restliche Nacht in Polizeigewahrsam verbracht, der Jüngere wurde zu seinen Eltern gebracht. Gegen beide Jugendliche werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In Bad Liebenstein im Wartburgkreis warf ein Hotelgast einen Böller in eine Menschengruppe. Fünf Menschen seien leicht verletzt worden. Im Saale-Holzlandkreis und anderen Regionen Thüringens verursachten vor allem Raketen kleinere Brände. In Bürgel (Saale-Holzland-Kreis) setzte vermutlich eine Rakete einen Baum in Brand. Auch Altkleidercontainer fingen Feuer.

In Saalfeld brannte am Sonntag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Das Haus wurde evakuiert. Vier Menschen seien durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus sei derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Dir Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.