Berlin - Nach einem Kugelbombenwurf in Berlin-Neukölln mit zwei verletzten Polizisten und einem verletzten Kleinkind haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bilder des mutmaßlichen Werfers veröffentlicht. Der Verdächtige soll am 4. November 2023 an einer Tordurchfahrt zur Reuterstraße zwei Polizisten und einem Zeugen den gezündeten Sprengsatz hinterhergeworfen haben, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß.

Durch die Explosion erlitten die Polizisten und der Zeuge demnach Schmerzen und Verletzungen des Gehörs. Auch eine Fünfjährige, die sich vor der Durchfahrt in einer Warteschlange eines Restaurants befand, wurde verletzt. Für sachdienliche Hinweise hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.