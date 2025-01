Blutüberströmt und leicht bekleidet wird eine Frau in der Nähe der Berliner Haltestelle Osloer Straße von der Polizei aufgefunden. Was ist passiert?

Eine verletzte Frau ist in Berlin aus einem Haus geflohen und zusammengebrochen. (Symbolbild)

Berlin - Eine Frau ist am Dienstagabend verletzt und leicht bekleidet in der Nähe des Berliner U-Bahnhofs Osloer Straße aufgefunden worden. Dort war sie blutüberströmt zusammengebrochen, wie das Lagezentrum mitteilte. Zuvor hatte sie den Informationen zufolge ein leerstehendes Haus in einer Nebenstraße verlassen.

Die Frau gab an, von einem Mann überfallen worden zu sein. In dem Geschehen sei sie nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter. Derzeitig werde sie jedoch in einem Krankenhaus stationär behandelt. Zu ihrem Alter konnte das Lagezentrum bislang keine Auskunft geben. Auch zur Art der Verletzung gab es keine weiteren Angaben.