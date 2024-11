In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig bricht ein Feuer aus. Das Haus wird evakuiert - es gibt Verletzte. Vieles ist noch unklar.

Leipzig - Mehrere Menschen sind bei einem Brand in einem Leipziger Mehrfamilienhaus verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin brach das Feuer in der Nacht in einer Wohnung in der Eutritzscher Straße aus. Einsatzkräfte evakuierten das Haus und sperrten den Bereich großräumig ab. Wie schwer und wie viele Menschen verletzt wurden, ist bislang unklar. Auch die Brandursache ist nicht bekannt. Laut der Sprecherin ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.