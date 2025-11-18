Bei einem schweren Lastwagen-Unfall auf der A13 wurden vier Menschen verletzt – einer davon schwer. Die Strecke ist seit Stunden voll gesperrt.

Freiwalde - Auf der A13 zwischen Duben und Freiwalde ist die Autobahn nach einem schweren Lastwagen-Unfall in beide Richtungen seit dem Morgen voll gesperrt. Ein Fahrer sei schwer verletzt worden, hieß es von der Feuerwehr. Er wurde im Führerhaus eingeklemmt. Drei weitere Personen wurden zudem leicht verletzt.

Bei dem Unfall sind laut der Feuerwehr drei Lastwagen beteiligt gewesen. Auch zwei Rettungshubschrauber sind demnach im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut der Polizei bisher nicht bekannt. Zu der Dauer der Sperrung gab es noch keine Informationen. Sie soll sich aufgrund der Anzahl der beteiligten Lkw aber noch länger hinziehen.