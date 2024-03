Dresden - Fahrgäste im Raum Dresden müssen sich auf höhere Preise im Nahverkehr einstellen. Zum 1. April steigen die Ticketpreise im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) im Schnitt um 7,7 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund dafür seien neben der Inflation die stark gestiegenen Kosten für Energie und Material. Eine Einzelfahrt in Dresden kostet den Angaben zufolge dann 3,20 Euro (zuvor 3 Euro), in allen anderen Tarifzonen steigt der Preis auf 3 Euro. Wochen- und Monatskarten werden zwischen sieben und acht Prozent teurer - damit kostet eine Abo-Monatskarte für Dresden künftig 66,90 Euro.

Fahrausweise zum alten Preis werden den Angaben zufolge noch bis zum 30. Juni anerkannt. Das Gebiet des Verbundes erstreckt sich über die Landkreise Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie über Dresden. Es umfasst insgesamt 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.