Berlin - Auf verschneiten und vereisten Straßen ist es in Berlin zu einer ganzen Reihe von Verkehrsunfällen gekommen. Die Feuerwehr sprach zunächst von 25 Unfällen in der Nacht zu Freitag. Zwei Menschen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Ein Schneeräumfahrzeug kippte auf die Seite. Ein leicht verletzter Mensch habe sich selbstständig befreien können, so die Feuerwehr. Das Fahrzeug sei dann wieder aufgerichtet worden. Mehrere Autos seien in das Gleisbett von Straßenbahn gefahren, offenbar weil die Fahrer im Schnee den Straßenverlauf nicht mehr erkannten.

In Spandau stieß auf einer Kreuzung ein Auto mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mensch wurde verletzt und kam in eine Klinik. In Lankwitz stürzte bereits am Nachmittag eine 41-jährige Fahrradfahrerin wegen der Schneeglätte und verletzte sich, erklärte die Polizei.