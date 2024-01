Verkehrsstörungen wegen Protesten von Landwirten am Montag

Magdeburg/Halle - In und um Halle und Magdeburg drohen am heutigen Montag größere Verkehrsbehinderungen wegen Protesten von Landwirten. Trotz angekündigter Nachbesserungen der Bundesregierung im Streit um Subventionen für die Agrarbranche sollen die Aktionen stattfinden. Die Polizei in Halle warnte im Vorfeld vor erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr, „welche Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet sowie auf die angrenzenden Landkreise haben werden“. Es müsse auch mit Behinderungen des öffentlichen Personennahverkehrs gerechnet werden, hieß es.

Laut dem Bauernverband Sachsen-Anhalt werden die Landwirte ab 7.30 Uhr unterwegs sein, zum Teil soll dafür auch die A14 genutzt werden. Es sei von jeweils mehr als 200 Traktoren in Magdeburg und Halle auszugehen. Zudem würden sich auch Handwerksbetriebe mit ihren Fahrzeugen anschließen. In den beiden Städten beginnen die zentralen Kundgebungen 11.00 Uhr.