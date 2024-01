Berlin - Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner will nach Lösungen für den akuten Fahrprüfermangel und Prüfungsstau suchen. „Da ist zum Beispiel eine Überlegung, dass wir Fahrlehrer, die ja schon zehn Jahre Berufserfahrung haben und länger und dann in Rente gehen, dass wir die aktivieren können, auch für Fahrprüfungen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstagabend in der rbb-„Abendschau“.

Ihren Angaben nach werden pro Jahr etwa 60.000 Prüfungen abgenommen, seit Corona hätten sich aber rund 20.000 Prüfungen aufgestaut, die nicht „nebenbei“ abgearbeitet werden könnten. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wolle Schreiner Ergebnisse nach Gesprächen mit Beteiligten verkünden.