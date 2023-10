Hannover - Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies fordert eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf Landstraßen. „Das würde die Überholvorgänge minimieren und damit eben auch das Unfallrisiko“, sagte der SPD-Politiker dem NDR in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Lies forderte eine bundeseinheitliche Regelung. Er wünsche sich, dass die Verkehrsminister bis zum Frühjahr ein konkretes Maßnahmenpaket präsentieren. So könnte die Bundesregierung neue Regeln noch innerhalb der Legislaturperiode beschließen. „Einig sind sich die Länder nicht. Es gibt mehrere Varianten“, sagte Lies.

Eine einheitliche Höchstgeschwindigkeit von Tempo 80 sollte Lies zufolge nicht für alle Arten von Landstraßen gelten. Dem Minister geht es um Landstraßen, die eine Fahrspur pro Fahrtrichtung haben. „Genau für die gilt die Vorstellung, einheitlich Tempo 80 einzuführen, um das Unfallrisiko am Ende zu minimieren.“

Autos dürfen auf Landstraßen in Deutschland in der Regel 100 Stundenkilometer schnell fahren, Busse 80 Stundenkilometer und schwerere Lkw 60. Laut Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom Donnerstag soll die Sicherheit auf deutschen Landstraßen stärker in den Fokus gerückt werden. Demnach soll eine Arbeitsgruppe einberufen werden mit dem Ziel, Maßnahmen zu entwickeln, wie die Sicherheit auf Landstraßen erhöht werden kann.