Halle - Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in Halle hat die Polizei 34 fahruntüchtige Personen gestoppt. 29 Mal davon sei es um Betäubungsmittel gegangen, 5 Mal um Alkohol, teilte die Polizei in Halle am Donnerstag mit. Am Mittwoch seien binnen sechs Stunden rund 450 Fahrzeuge kontrolliert worden.

Der Schwerpunkt lag auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Es wurden zudem 11 Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil die Fahrer keine Fahrerlaubnis hatten, 4 Mal wurde gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen, einmal gegen das Waffengesetz und 2 Mal machten die Beamten eine Urkundenfälschung aus.

Wie auch schon am Dienstag in Magdeburg nahmen an der Großkontrolle in Halle Polizeibeamte aus verschiedenen Bundesländern sowie aus den Niederlanden und der Schweiz teil. Der Zoll ergänzte die Kontrollen mit eigenen Maßnahmen, das Technische Hilfswerk unterstützte.