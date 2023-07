Ein betrunkener 16-Jähriger mit zwei Prostituierten im Auto: Das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße. Für den Minderjährigen endete die Nacht wohl ganz anders als geplant.

Neustadt/Weinstraße/DUR – Im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen ganz besonderen Fund gemacht. Wie die Beamten am Vormittag mitteilten, wollte die Polizei gegen 2 Uhr in der Nacht einen Mercedes-Geländewagen kontrollieren.

Am Steuer saß bei der Kontrolle offenbar niemand. Auf dem Beifahrersitz jedoch entdeckten die Polizisten einen betrunkenen 16-Jährigen und auf der Rückbank zwei „Damen eines nahegelegenen Etablissements“.

Die Beamten beendeten „Aufgrund diesen Umstandes“, weil der junge Mann zu der nächtlichen Zeit ohne Erziehungsberechtigten unterwegs war und aufgrund seiner Trunkenheit die nächtliche Tour und nahmen den Jugendlichen mit aufs Revier. Dort wurde er dann einem Erziehungsberechtigten übergeben.