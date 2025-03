Berlin - Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf dem Tempelhofer Damm in Berlin hat die Polizei am Samstagabend zahlreiche Verstöße festgestellt. So waren 35 von 136 kontrollierten Fahrzeugen - also gut ein Viertel - zu schnell unterwegs, wie die Polizei auf dem Portal X postete. Das Schnellste raste mit 107 Kilometern pro Stunde die Straße entlang. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem vier Drogen- oder Alkoholdelikte und drei Verstöße gegen das Waffengesetz fest.