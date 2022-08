Verkehrsgerichtstag geht mit Empfehlungen zu Ende

Goslar - Cannabis, Radwege, E-Scooter: Die Themen beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar waren vielfältig. Am heutigen Freitag endet die Tagung mit einer Pressekonferenz (13.00 Uhr), bei der Empfehlungen an den Gesetzgeber vorgestellt werden sollen. Sie gelten als richtungsweisend für die Legislative.

Seit Mittwoch haben Fachleute über die Themen Cannabis-Konsum, Verkehrssicherheit für Radfahrer, Bestrafung von Verkehrssündern und Haftung von E-Scooter-Fahrern gesprochen. Vorab hatten sich beim Thema Cannabis einige für einen höheren THC-Grenzwert ausgesprochen. Andere forderten beim Radverkehr stärker den ländlichen Raum in den Blick zu nehmen.