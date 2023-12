Erfurt - Glätte und Schneeverwehungen haben in Teilen Thüringens seit der Nacht zum Dienstag zu Unfällen und Beeinträchtigungen geführt. So war am Dienstagmorgen die Autobahn im Bereich Suhl komplett mit Schnee bedeckt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem blieben in Etterwinden und Dreißigacker in Meiningen mehrere LKW stecken.

Auch im Bereich Saalfeld kam es laut Polizei seit Montagabend zur Beeinträchtigung des Verkehrs aufgrund der Witterung. Auf der Bundesstraße 94 zwischen dem Schleizer Ortsteil Lössau und Kirschkau (Saale-Orla-Kreis), sowie auf der Bundesstraße 89 zwischen Sonneberg und Eisfeld (Landkreis Sonneberg) kam es zu Beeinträchtigungen durch Schneeverwehungen und Glätte.