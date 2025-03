Verkehr rollt nach Warnstreik an - Schlichtung beginnt

Am frühen Morgen endete der Warnstreik bei der BVG. (Archivbild)

Berlin - Der zweitägige Warnstreik im Berliner Nahverkehr ist zu Ende. Zugleich beginnt heute die Schlichtung in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben und der Gewerkschaft Verdi.

Planmäßig sollten die BVG-Bediensteten ihre Arbeit mit Beginn der Frühschicht gegen 3.00 Uhr wieder aufnehmen. Nach Angaben des kommunalen Unternehmens kann der Verkehr dann noch einige Stunden unregelmäßig sein.

Ramelow und Platzeck sollen den Konflikt schlichten

Verdi hatte die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Verkehrsunternehmen für rund 16.000 Beschäftigte vor einer Woche nach der sechsten Runde für gescheitert erklärt und zum nächsten Warnstreik am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche aufgerufen. Es war bereits der fünfte Ausstand in der laufenden Tarifrunde.

Am Donnerstag verständigten sich beide Seiten auf eine Schlichtung. Die Gespräche sind bis zum 10. April angesetzt - in dieser Zeit sind Streiks ausgeschlossen. Für die BVG geht Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck als Schlichter in die Gespräche. Für Verdi schlichtet Thüringens ehemaliger Regierungschef Bodo Ramelow.