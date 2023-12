Hannover - Vor Heiligabend und vor Silvester wird am Nordufer des Maschsees in Hannover traditionell Karpfen verkauft. Wer das Fischgericht an den Feiertagen auf den Tisch bringen will, muss den Karpfen allerdings vorbestellen. „In Hannover gibt es eher die Tradition des Silvesterkarpfens, rund um Hamburg wird mehr Weihnachtskarpfen gekauft“, sagte Marco Neumann der dpa. Der aus Hamburg stammende Fischwirt hat seit 2016 das Fischereirecht für Hannovers bekannten See von der Stadt gepachtet. Dieses Jahr darf Neumanns Team am 23. und 30. Dezember im Maschsee gefangenen Karpfen und andere Fischspezialitäten am Ufer verkaufen.

Die Firma Fischzucht Neumann mit Sitz in Moisburg (Landkreis Harburg) bewirtschaftet nach eigenen Angaben rund 800 Hektar Wasserfläche an verschiedenen Standorten in Norddeutschland und hält Fischereirechte für die Unterelbe von Hamburg bis Cuxhaven.

Zu Weihnachten und rund um den Jahreswechsel kommt in vielen Regionen Deutschlands Karpfen auf den Tisch. Die Tradition ist auch in Osteuropa weit verbreitet. In den deutschen Aquakulturen ist allerdings laut Statistischem Bundesamt die Produktion von Karpfen im Jahr 2022 zurückgegangen. Forellenartige Fische machten mit 11.200 Tonnen mehr als die Hälfte der gesamten Fischerzeugung aus. Auch am Maschsee ist vor den Weihnachtstagen laut Neumann Räucherforelle besonders gefragt.