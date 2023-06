Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Braunschweig - Das Landgericht Braunschweig hat eine Mutter und deren Lebensgefährten wegen der Vergewaltigung ihrer erwachsenen Tochter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die 52 Jahre alte Mutter muss 13 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis, der 56 Jahre alte Stiefvater 9 Jahre und sechs Monate, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

Die Mutter wurde wegen 18 Taten, darunter mehrfache, teilweise gemeinschaftliche Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung, verurteilt. Für sie wurde zudem eine Sicherungsverwahrung angeordnet, so dass sie auch nach Verbüßung der eigentlichen Strafhaft erst einmal nicht freikommen soll. Der Stiefvater wurde in sechs Fällen schuldig gesprochen, darunter ebenfalls mehrfache gemeinschaftliche Vergewaltigung. In der Anklage stand auch noch der Vorwurf der versuchten Tötung des Opfers im Raum.

Die beiden Verurteilten sollen ihre Taten auch während eines Prozesses wegen ähnlicher Vorwürfe gegen die Lebensgefährtin ihrer Tochter fortgesetzt haben. Die Ex-Partnerin des Opfers wurde im Juli 2022 zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und fünf Monaten verurteilt. Ihr wurden unter anderem ein besonders schwerer Fall eines sexuellen Übergriffs, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie versuchter Totschlag vorgeworfen.