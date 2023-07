Flucht vor der Polizei 14-Jähriger fährt Auto seines großen Bruders zu Schrott

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 14-Jähriger in Nordrhein-Westfahlen am Dienstagabend das Auto seines Bruders zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stand der Teenager unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem fanden die Beamten jede Menge Geld in dem Auto.