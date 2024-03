Berlin - In einem gestohlenen Mietwagen haben sich zwei Männer eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Die Besatzungen zweier Streifenwagen entdeckten den zuvor als gestohlen gemeldeten Wagen am Montagabend in der Heidestraße Ecke Nordhafenbrücke im Ortsteil Moabit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern, stellten die Beamten ihre Autos vor und hinter den Wagen.

Laut Polizei fuhr der Wagen plötzlich rückwärts und rammte den Streifenwagen hinter ihm. Dabei klemmte sich eine Einsatzkraft die Hand in der Tür des Polizeiautos ein. Anschließend raste der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Fahrt endete in einiger Entfernung im Ortsteil Wedding in der Sylter Straße. Der Wagen fuhr dort gegen eine Baustellenabsperrung. Die Insassen flüchteten, wie es hieß.

Der 19 Jahre alte Beifahrer wurde den Angaben zufolge gestellt, dem Fahrer gelang die Flucht. Der 19-Jährige erlitt bei der Festnahme eine Verletzung an der Hand. Drei Polizeikräfte verletzten sich bei der Verfolgung zu Fuß, als sie über einen Zaun steigen wollten. Die vier verletzten Einsatzkräfte setzten ihren Dienst fort, wie es hieß. Das Auto wurde beschlagnahmt.