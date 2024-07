In Erfurt flüchtet ein Mann mit seinem Auto vor der Polizei. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd mit Verletzten.

Verfolgungsjagd in Erfurt - Mann festgenommen

In Erfurt hat die Polizei einen Mann verfolgt, der sich einer Kontrolle entzogen hat. (Symbolbild)

Erfurt - Ein 27-Jähriger hat sich in Erfurt mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Mann habe sich am Donnerstag in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle entzogen, teilte die Polizei mit. Daraufhin hatten ihn die Beamten verfolgt.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt sei der Mann mit seinem Wagen gegen einen Streifenwagen gestoßen. Zudem seien ein weiteres Polizeiauto sowie ein parkendes Motorrad und ein Auto beschädigt worden, hieß es. Anschließend sei er mit seinem Fahrzeug zum Stehen gekommen.

Die Beamten haben den Mann den Angaben nach vorläufig festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem Einsatz seien drei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf 36.000 Euro.