Peine - Ein 19-Jähriger ohne Führerschein aus dem Landkreis Peine hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den jungen Mann in Denstorf in der Gemeinde Vechelde für eine Kontrolle anhalten wollten, versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Nachdem der Fahrer mindestens zwei geparkte Wagen beschädigt hatte, fuhr er sich auf einem Feldweg vor Lengede fest. Der Fahrer sowie die drei 12, 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden nach einer kurzen Flucht zu Fuß gestoppt.

Der Fahrer steht im Verdacht unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Der Pkw war nicht angemeldet und mit falschen Kennzeichen versehen, wie es weiter hieß. Während der Verfolgungsfahrt kam es bei einem Streifenwagen zu einem Unfall, die 25 und 30 Jahre alten Beamten erlitten leichte Verletzungen.