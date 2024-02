Verfolgungsfahrt in Potsdamer Innenstadt: Zusammenstöße

Potsdam - Ein 61-jähriger Mann ist mit einem Auto in der Potsdamer Innenstadt vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Unfälle verursacht. Der Fahrer habe sich am Samstag einer Polizeikontrolle entzogen und sei „in rasantem Tempo und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln durch die Potsdamer Innenstadt“ gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem das Auto „mehrfach verunfallte“ und Bordsteine und Grünflächen überfuhr, sei der Mann trotz Widerstandshandlungen aus dem Auto von der Polizei geholt worden. Nähere Angaben zum Geschehen machten die Beamten zunächst nicht.

Der „psychisch auffällige“ Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto in Berlin gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt nun.