Polizisten bemerken einen Autofahrer, der zu schnell auf der Autobahn unterwegs ist. Er flüchtet vor den Beamten. In seiner Wohnung findet die Polizei später Drogen.

Polizisten haben in Berlin einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler nach einer Verfolgung über die Autobahn in Berlin-Wilmersdorf festgenommen. Der 20-Jährige kam nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der junge Mann war demnach am Donnerstagabend auf der Autobahn 115 mit hoher Geschwindigkeit an Polizisten vorbeigefahren. Er ignorierte Anhaltesignale der Beamten und flüchtete laut Polizei über die A100, fuhr schließlich ab und parkte in der Hubertusallee. Dort entkam der 20-Jährige zunächst zu Fuß, wie es hieß.

Polizisten ermittelten den Angaben zufolge die Adresse des Mannes und nahmen ihn in seiner Wohnung fest. Dort fanden sie bei einer anschließenden Durchsuchung unter anderem rund 20 Kilogramm Cannabis, weitere Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Bargeld im vierstelligen Bereich, eine Schreckschusswaffe und eine geladene Luftdruckwaffe. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass der 20-Jährige keinen Führerschein hat.

Der mutmaßliche Drogenhändler muss sich laut Polizei nun wegen zahlreicher Delikte verantworten, etwa wegen Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge mit Waffen und des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.