Bremen - Der Verfassungsschutz im Bundesland Bremen hat im vergangenen Jahr mehr sogenannte Reichsbürger gezählt. Die Szene sei von 100 auf etwa 130 Personen gewachsen, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag. Er stellte den Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz für das Jahr 2022 vor. In Bremen sei die Szene der Reichsbürger, die die Bundesrepublik für illegal halten, im Verhältnis kleiner als in anderen Ländern, sagte Mäurer.

Der scheidende Leiter des Landesamtes, Dierk Schittkowsky, sagte, dass die Bremer Reichsbürger aber bundesweit eng vernutzt seien und eine hohe Affinität zu Waffen zeigten. Als neuen Chef des Verfassungsschutzes im kleinsten Bundesland stellte Mäurer Thorge Koehler (35) vor, der bislang dort das Referat Islamismus leitete.