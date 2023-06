Magdeburg - Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist die Szene der sogenannten Reichsbürger in Sachsen-Anhalt zuletzt weiter gewachsen. Das Personenpotenzial sei 2022 erneut angestiegen und habe bei 650 Personen nach 600 im Jahr 2021 gelegen, hieß es vorab mit Blick auf den Verfassungsschutzbericht, der am Dienstag (14.00 Uhr) in Magdeburg vorgestellt wird.

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verunsicherungen mit der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hätten die „Reichsbürger“ neue Anhänger rekrutieren können. Sogenannte Reichsbürger bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an.

Die Entwicklungen in diesem extremistischen Bereich, im Rechtsextremismus und im Linksextremismus stellen am Dienstag Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und der Leiter der Verfassungsschutzabteilung, Jochen Hollmann, vor.