Moringen - Unbekannte Täter haben die Wand des Heimatmuseums in Moringen (Landkreis Northeim) mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde unter anderem ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert, wie die KZ-Gedenkstätte Moringen am Donnerstag mitteilte. Die Gedenkstätte liegt unweit des Museums entfernt.

„Wir müssen davon ausgehen, dass Ort und Zeit bewusst gewählt wurden. Im August 1933 - vor 90 Jahren - hatte die SS die Leitung des Konzentrationslagers hier im Ort von der Polizei übernommen. Was folgte waren Misshandlungen und schwere Folter“, hieß es weiter.

Wie die Polizei bereits vor mehreren Tagen mitteilte, meldete ein Zeuge in der Nacht zu Samstag, dass augenscheinlich vier dunkel gekleidete Menschen die Fassade des Heimatmuseums Moringen beschmieren würden. Polizisten konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Die Polizei ermittelt gegen die vier Unbekannten wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Die Gedenkstätte sieht die Tat im Zusammenhang mit anderen Fällen in der jüngsten Vergangenheit - etwa dem Angriff auf die Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle. Dort wurden in der Nacht zu Dienstag mehrere Fensterscheiben zerstört sowie eine Informationstafel von der Wand gerissen. Die Stiftung ist Trägerin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel und fördert die gesamte Gedenkstättenlandschaft in Niedersachsen. In Bergen-Belsen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus rund 52.000 KZ-Häftlinge in den Tod getrieben.

Der Leiter der Gedenkstätte vermutet zudem einen Zusammenhang mit einer kürzlich erfolgten Verurteilung eines Neonazis, der in früheren Jahren der Gedenkstätte verwiesen wurde.