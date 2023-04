Vereinzelte Gewitter und Regen in Sachsen

Passanten spiegeln sich in einer Pfütze vor dem Kronentor im Dresdner Zwinger.

Dresden - Vereinzelte Gewitter und Regenschauer erwarten die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, verdichten sich die Wolken im Laufe des Vormittags und es setzt Regen ein. Gegen Nachmittag treten noch örtliche Schauer auf und es kommt vor allem im Westen zu Gewittern. Am Fichtelberg werden stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Nachts zieht der Regen dann ab und es wird weitestgehend trocken. Der Himmel lockert zudem ein wenig auf - bei Tiefstwerten zwischen 2 und 6 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich ein wolkenreicher Himmel, östlich der Elbe regnet es zunächst leicht. Im Tagesverlauf treten dann vereinzelte Schauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht auf Freitag bleibt es bewölkt, Regen wird laut DWD nicht erwartet. Es kühlt auf frische Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad ab.

Der Freitag bleibt regnerisch und die Wolken halten sich hartnäckig am Himmel - bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und im Osten treten Schauer auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.