Hannover - Bei der Hochwasserlage in Niedersachsen zeichnet sich mancherorts eine leichte Entspannung ab. In anderen Regionen bleibt die Lage hingegen kritisch. Zahlreiche Menschen können weiterhin nicht in ihre Wohnungen zurück. Viele Helfer sind nach wie vor im Dauereinsatz.

Etwa der Landkreis Celle sowie die Stadt Meppen sprachen am Samstag von leicht sinkenden Pegelständen. Weiterhin sei aber die höchste Meldestufe an den Pegeln überschritten, so dass unverändert größere Überschwemmungen drohten, hieß es vom Landkreis Celle. „Wir müssen aber weiter wachsam bleiben und die Lage genau verfolgen“, sagte Landrat Axel Flader (CDU).

In der Nacht zu Samstag wurde für die Gemeinde Winsen/Aller und die Stadt Celle wegen vermutet steigender Pegelstände vor möglichen Ausfällen der Energieversorgung und des Mobilfunks gewarnt. Nach Polizeiangaben kam es dazu bisher aber nicht. Zahlreiche Straßen in der Region seien weiterhin gesperrt, hieß es vom Landkreis.

Menschen versuchen, in evakuierte Häuser zurückzukehren

Evakuierte Bewohner in Winsen seien mehrfach zu ihren Häusern zurückgekehrt, teilte der Landkreis weiter mit. Die Feuerwehr habe die Menschen zurückgeholt. In der Gemeinde Lilienthal in der Nähe von Bremen können hunderte Menschen weiterhin nicht in ihre Häuser zurück. Die Evakuierungen in der Gemeinde Lilienthal dauerten an, sagte eine Gemeindesprecherin. Rund 500 Menschen seien in den betroffenen Gebieten gemeldet. Wann sie zurück in ihre Häuser könnten, sei noch nicht absehbar. Die Bewohner dürfen bereits seit mehreren Tagen nicht in ihre Häuser.

Zahlreiche Pegelstände sind weiterhin über der höchsten Meldestufe, wie es in einem Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Samstagvormittag hieß. Der am Freitag im Harz gefallene Niederschlag sorge für einen Wiederanstieg der Wasserstände in den Oberläufen der Leine und Oker sowie in deren Zuflüssen. Mehrere Pegelstände hätten jedoch bereits ihren Scheitel erreicht und würden wieder sinken.

Laut NLWKN würden die Pegelstände in den Mittel- und Unterläufen der Aller, Leine und Oker vorerst auf dem derzeitigen Niveau verbleiben. Auch in anderen Flussgebieten wie denen der Hunte und Wümme sei die Lage weiter sehr angespannt. Es sei aber davon auszugehen, dass die Wasserstände dort leicht sinken oder auf dem Niveau bleiben würden.

Hochwasser erreicht neue Höchstwerte

Das Hochwasser hat an mehreren Pegeln in Niedersachsen neue Höchstwerte gebracht. An der Weser etwa überschritt der Wasserstand am Samstagmorgen bei Drakenburg mit 835 Zentimetern den bisherigen Höchstwert aus 1981 um einen Zentimeter, wie der Überregionale Hochwasserdienst am Samstag mitteilte. „Der Scheitel ist aber bereits erreicht worden und die Wasserstände am Pegel sinken leicht“, hieß es.

Innenministerium sieht Land gut aufgestellt mit Helfern

Das Land sieht sich in der Hochwasserlage gut aufgestellt mit Rettungskräften. Man gehe davon aus, dass man die Lage auch über Silvester mit eigenen Kräften bewältigen könne, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lage bleibe mancherorts angespannt - etwa im Nordwesten im Raum Oldenburg sowie in den Landkreisen Celle, Vechta und Osterholz. Im Südosten des Landes hat sich die Hochwasserlage dem Sprecher zufolge teilweise entspannt.

THW im Einsatz zur Deichsicherung

Das Technische Hilfswerk (THW) stellt sich auf einen Einsatz in den Hochwasser-Gebieten bis in die erste Januar-Woche hinein ein. „Es ist ganz klar, dass das über den Jahreswechsel andauern wird“, sagte die THW-Präsidentin Sabine Lackner der dpa in Berlin. „Was uns hoch besorgt, ist der Zustand der Deiche.“ Auch Wasserretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG sind im Einsatz, um die Deiche zu sichern.

Größere Niederschlagsmengen voraussichtlich am Dienstag

Weiterer Regen ist in den Hochwassergebieten am Samstag nicht zu erwarten. Das sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Tagesverlauf soll es demnach abseits der Küste in Niedersachsen nur vereinzelt und in geringen Mengen zu Schauern kommen. Zwischen Sonntag und Montag kommt es im Land voraussichtlich verbreitet wieder zu Niederschlägen. Diese Menge werde aber nicht zu einem Anstieg der Pegelstände führen, sagte der Meteorologe. Erst von Dienstag an würden wieder größere Niederschlagsmengen erwartet.

Wassermenge aus Freizeitpark abgepumpt

Im Serengeti-Park in Hodenhagen hat sich die kritische Hochwasserlage leicht entspannt. Pumpen auf dem Gelände hätten es geschafft, große Wassermengen hinter den Deich Richtung Meiße zu drücken, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks nördlich von Hannover. Auch im Tierhaus der Antilopen und Giraffen sei das Wasser merklich gesunken und wieder aus dem Gebäude hinausgeflossen.