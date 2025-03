Der Umgang mit dem bisher streng geschützten Wolf ist Dauerthema in Deutschland. Jäger und Nutztierhalter sind für eine Bestandsregulierung, Tierschutzverbände sind dagegen. Wie sehen die Zahlen aus?

Wölfe in Deutschland

Gau-Algesheim/Dresden - Der Verein Wildtierschutz Deutschland sieht keinen Bedarf für den Abschuss von Wölfen. „Wer nach einem wie auch immer gearteten "aktiven Bestandsmanagement" ruft, versteht die Lebensweise von Wölfen nicht und ignoriert die rechtlichen Grundlagen dafür“, erklärte Vereinschef Lovis Kauertz.

Nach Angaben des Vereins ging die Zahl der Wölfe in Sachsen zuletzt um 6,2 Prozent auf 302 Tiere zurück. Die gleiche Entwicklung gebe es bei den Rissen: „Wurden 2023 wurden noch 275 Übergriffe gemeldet, waren es 2024 nur noch 210.“

Verein: Jagd kann Herdenschutz nicht ersetzen

Vereinschef Kauertz sagte: „Auch nach der Herabstufung des Schutzes in der Berner Konvention wird der Wolf zumindest so lange kein Objekt einer regulären Jagd sein, wie der nationale günstige Erhaltungszustand nicht gewährleistet ist. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt.“ Nur durch guten Herdenschutz sei ein Zusammenleben von Wolf und Weidetieren möglich.

„Jagd kann den Herdenschutz nicht ersetzen, im Gegenteil: Herdenschutz funktioniert dort, wo stabile ungestörte Wolfsrudel leben, die es gelernt haben, dass Zäune weh tun. Diese Wölfe geben ihre Erfahrungen an ihre Nachkommen weiter und halten fremde Wölfe auf Distanz“, betonte der Experte.

In Bundesländern mit vielen Wölfen wächst Bestand langsamer

In den drei wolfsreichsten Bundesländern Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen wächst der Bestand an Wölfen insgesamt nur noch langsam, machte der Verein geltend. Die Zahl der Übergriffe sei erheblich rückläufig. Das hänge vor allem mit dem Herdenschutz zusammen.

In Deutschland leben laut aktuellem Monitoring 209 Wolfsrudel, die meisten davon in Brandenburg (58), Niedersachsen (48) und Sachsen (37). Dazu kommen noch Wolfspaare und Einzeltiere.