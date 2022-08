Verein sucht Ehrenamtliche für Zoo und Tierpark

Zwei Giraffen stehen bei Sonnenwetter in ihrem Gehege.

Berlin - Der Förderverein von Tierpark und Zoo Berlin sucht weitere ehrenamtliche Besucherscouts. Sie sollen den Gästen Auskünfte über Tiere geben können und zu deren Schutz beitragen, indem sie etwa darauf achten, dass kein fremdes Futter verteilt und die Ruhebereiche der Tiere respektiert werden, wie der Vereinsvorsitzende Thomas Ziolko am Dienstag in Berlin mitteilte. Aktuell seien etwa 120 Ehrenamtliche zu verschiedenen Zeiten im Jahr im Einsatz. Die Ehrenamtler werden den Angaben zufolge in ihre Aufgaben eingearbeitet und regelmäßig geschult.