Berlin - Der Berliner Verein Transaidency sieht den Umgang mit palästinensischen Protesten in Berlin ausgesprochen kritisch. Sie begrüße die Aussage von Innensenatorin Iris Spranger (SPD), dass solche Demonstrationen vor dem Hintergrund des Krieges der islamistischen Hamas und Israel grundsätzlich möglich seien, solange sie friedlich blieben, sagte Vorstandsmitglied Jouanna Hassoun der RBB-„Abendschau“ am Freitag. „Allerdings machen wir die Erfahrung, dass es anders gehandhabt wird, dass auch friedliche Demonstranten, die die Palästinaflagge tragen, weggescheucht werden oder auch angepöbelt werden.“ Der Verein engagiert sich nach eigenen Angaben unter anderem für Prävention von politischer Radikalisierung und für den Abbau von Feindbildern und Vorurteilen.

Hassoun selbst kam als Sechsjährige mit ihren palästinensischen Eltern aus dem Libanon nach Deutschland. „Es ist sehr wichtig, seine Meinung ausdrücken zu können“, sagte sie. „Berlin ist und war immer meine Heimat, aber, was ich gerade empfinde, das habe ich noch nie so deutlich gespürt, ist die Frage, ob ich hier willkommen bin - auch mit meiner palästinensischen Identität.“

In Berlin sind nach dem Beginn des Krieges mehrere palästinensische Demonstrationen verboten worden. Erst am Freitag untersagte die Berliner Polizei zwei für Samstag angemeldete Versammlungen in Berlin-Mitte. Auch jede Ersatzveranstaltung dafür ist demnach bis zum 30. Oktober verboten.