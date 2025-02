Busse und Bahnen stehen still, Kitas und Bäder bleiben zu: Warnstreiks im öffentlichen Dienst sorgen am Donnerstag weiter für Einschränkungen. Neben Wolfsburg und Göttingen trifft es erneut Hannover.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen am Donnerstag erneut Hannover. Auch in Wolfsburg und Göttingen kommt es zum Ausstand. (Archivbild)

Hannover - Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ruht am Donnerstag in Göttingen und Wolfsburg der Nahverkehr. Die Verkehrsbetriebe beider Städte kündigte an, ihre Busse ganztägig in den Depots zu lassen. Auch in Hannover gibt es erneut Warnstreiks, dieses Mal in Kitas und in der Verwaltung. Alle kommunalen Kitas und Hallenbäder sowie mehrere Bürgerämter bleiben am Donnerstag geschlossen, kündigte die Stadt an.

Vom Ausstand betroffen sind in Wolfsburg auch das Klinikum und das Jobcenter, in Göttingen unter anderem Kitas und Abfallwirtschaft. Weitere Arbeitsniederlegungen soll es in den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt, Verden, Northeim, Nienburg und Grafschaft Bentheim geben. Die Stadt Nordhorn warnte bereits vor möglichen Einschränkungen auch beim Winterdienst.

Bereits am Dienstag hatte Verdi mit einem Warnstreik in Hannover Busse und Bahnen zum Stehen gebracht und für Ausfälle bei der Müllabfuhr gesorgt, am Mittwoch traf es vor allem Braunschweig.

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft vor der nächsten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Montag kommen beide Seiten in Potsdam zur zweiten Verhandlungsrunde zusammen.