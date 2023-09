Erfurt - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des Einzelhandels für Freitag Beschäftigte bei Ikea, Kaufland, H&M sowie SportScheck in Thüringen zu Warnstreiks aufgerufen. „Seit nun fast vier Monaten blockieren die Arbeitgeber einen Tarifabschluss“, sagte Gewerkschaftssekräter Matthias Adorf.

Anfang Oktober geht es in den Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die fünfte Runde. Die Arbeitgeber bieten demnach gestreckt auf zwei Jahre eine Lohnerhöhung von rund 8,4 Prozent. Verdi fordert 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde bei einer Laufzeit von 12 Monaten.