Hannover/Bremen - Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi auch für den Donnerstag in Niedersachsen zu vereinzelten Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist unter anderem erneut die Müllentsorgung in der Landeshauptstadt Hannover. Zu einer Kundgebung in Leer werden etwa 1500 Beschäftigte erwartet. Eine Streikversammlung ist für Osterholz-Scharmbeck angemeldet und auch in Emden rechnet die Stadt mit Einschränkungen.

Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. In der zweiten Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung. Noch vor der dritten Runde Ende März will Verdi die Warnstreiks ausweiten und zu weiteren Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag aufrufen.