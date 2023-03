Jena/Erfurt - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch kommunale Beschäftigte in Jena zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen von Arbeitsniederlegungen seien Kindertagesstätten und die Stadtverwaltung, teilte die Gewerkschaft mit. Für 10.00 Uhr sei eine Diskussionsrunde mit Landespolitikern sowie Vertretern des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen vorgesehen, am Nachmittag eine Kundgebung in der Innenstadt.

Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen verlangen die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Einen Warnstreik, bei dem es um einen Unternehmenstarifvertrag geht, kündigte Verdi für das Helios Krankenhaus in Erfurt an. Er sei am Mittwoch zwischen 6.00 und 22.30 Uhr geplant. Die Versorgung von Kranken würde gewährleistet. Die Verdi-Tarifkommission verlangt für die rund 21.000 Beschäftigten im Helios-Konzerntarifvertrag 10,5 Prozent mehr Geld.