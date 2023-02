Leipzig - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes zielt die Gewerkschaft Verdi am Freitag auf den Nahverkehr in fünf sächsischen Städten. Die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen würden ganztägig zum Warnstreik aufgerufen, teilte Verdi am Dienstag mit. Sachsen ist damit eines von sechs Bundesländern, in denen es massive Warnstreiks im ÖPNV geben soll. Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik der Klimabewegung Fridays for Future stattfinden.

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. Dieses umfasste unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Für die sechs Bundesländer, in denen die Beschäftigten am Freitag in Warnstreiks treten wollen, gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes im Nahverkehr. Die dritte und wahrscheinlich entscheidende Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.