Wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, braucht wohl ein wenig Geduld: In Niedersachsen und Bremen ruft Verdi zu Warnstreiks in Paketzentren und Briefverteilzentren der Post auf.

Hannover - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Warnstreiks in ausgewählten Paketzentren aufgerufen. Betroffen seien am Donnerstag auch die Bundesländer Niedersachsen und Bremen, teilte Verdi mit. Bestreikt werden demnach zwei Paketzentren in Bremen und eines in Hannover, außerdem Briefverteilzentren in Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Hannover, Celle, Braunschweig und Göttingen.

„In der zweiten Verhandlungsrunde gab es kaum Bewegung und keine greifbaren Verhandlungsergebnisse“, kritisierte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Sie betonte: „Nur mit deutlichen Lohnsteigerungen für die Beschäftigten lassen sich die noch immer hohen Lebenshaltungskosten bewältigen.“

Verdi fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent und drei Extra-Urlaubstage. Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier bekommen. Die zusätzliche Freizeit ist nach Darstellung der Gewerkschaft nötig, um die Beschäftigten zu entlasten. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt. Dann will die Post ein Angebot vorlegen.

Warnstreiks bei der Deutschen Post hatten zuvor schon dazu geführt, dass Millionen Briefe und Hunderttausende Pakete verspätet beim Empfänger ankamen.